Кабінет Міністрів ініціюватиме ухвалення й подальше втілення рішень, спрямованих на захист прав найманих працівників, з огляду на дотримання умов праці й подальшого соціального захисту після досягнення пенсійного віку.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що приводом для спеціальної наради стали непоодинокі випадки порушення прав працівників і неможливість перевірити дотримання законодавства, коли інспекторів просто не допускають на підприємства. Учасники зібрання оголосили, що найпроблемнішими галузями виявилися будівництво, торгівля, охоронні послуги й готельно-ресторанний бізнес. Саме там зафіксовано найбільшу кількість нелегальних і не оформлених належно працівників. У регіональному розрізі лідери Харківська, Київська, Івано-Франківська, Одеська області.
«Маємо великий виклик — питання захисту прав найманих працівників. Якщо це не зробити сьогодні, через певний час ці люди отримають мінімальні пенсії. А ще гірше, якщо трапиться травма на виробництві, то людина не отримає компенсації, — переймався Володимир Гройсман. — Треба мобілізувати роботу і довести роботодавцям, що своїх працівників слід поважати і не лише виплачувати їм зарплати, а й оформлювати належним чином».
Прем’єр наголосив, що виконання законодавчих норм — не лише захист працівника, а й наповнення бюджетів різних рівнів і Пенсійного фонду, дотація якому дорівнює тим асигнуванням, які доводиться витрачати на обслуговування державного боргу. «Ми боремося за кожну копійку — і на митниці, і в інших галузях. Так само боротимемося із сірою зайнятістю», — додав Володимир Гройсман.
Він запропонував уже найближчим часом ухвалити рішення про проведення спільних міжвідомчих перевірок підприємств, опрацювати алгоритм таких перевірок і дати час роботодавцям на виконання всіх законодавчих норм. «Я не прихильник покарання — треба людям пояснити. Будь ласка, оформлюйте працівників. Ми даємо місяць. Але потім на нас не ображайтеся, — застеріг Прем’єр-міністр. — Будемо знаходити спільну мову. І вже зараз прошу роботодавців: будь ласка, поважайте своїх робітників. Тоді жодних питань не буде».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»