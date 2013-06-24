На підтоплених територіях Херсонщини та Миколаївщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб. Ідеться про групи гострих кишкових інфекцій, зокрема холеру. Небезпека пов’язана з якістю питної води. Адже підтоплення таких об’єктів, як кладовища, вбиральні, поля, сміттєзвалища, становлять ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

«У нас є достатня кількість лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції. Припускаємо, що серед інфекційних захворювань після відходу води можуть виникати точкові спалахи холери. Ми відповідний контроль посилили та зробили все можливе, щоб такого не сталося. Система охорони здоров’я готова до реагування», — зазначив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Моніторинг та епідемічний нагляд на підтоплених територіях проводять фахівці центрів контролю та профілактики хвороб. Мобілізовано 84 групи фахівців із шести областей для спостереження та контролю. Зокрема, спеціалісти відбирають проби води з річки та криниць, допомагають з дезінфекцією колодязів на територіях, які зазнали підтоплень, та інформують населення про способи профілактики кишкових інфекцій.

У Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води. Запас бактерицидних засобів достатній для забезпечення Херсонщини щонайменше на два місяці.

Спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб за потреби забезпечуватимуть населення засобами для дезінфекції води та поверхонь у приватних будинках, які зазнали підтоплень.

Загалом, як повідомляє МОЗ, дослідження поверхневих водойм та питної води проводять за кількома показниками: мікробіологічні та вірусологічні, санітарно-хімічні (жорсткість, вміст солей, мінералів тощо), токсикологічні (вміст хімікатів, отрут), на вміст нафтопродуктів або поверхнево активних речовин.

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