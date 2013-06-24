Уряд спрямовує 1,2 млрд грн на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Це допоможе освітнім закладам підготуватися до впровадження трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів», — зазначила очільниця уряду.
За її словами, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу у природничому, технологічному та інформатичному напрямах, отримають до 10 млн грн на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Крім того, дистанційні ліцеї отримають по 2 млн грн для створення ефективного цифрового освітнього середовища.
Уряд актуалізує розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи (5—9 класи) з урахуванням пропозицій громад. Субвенцію спрямовуватимуть туди, де заклади освіти мають змогу облаштувати сучасні лабораторії вже цього року.
Постанова офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчальнореабілітаційних центрів отримувати фінансування на оновлення кабінетів базової школи, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.