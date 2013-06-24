Уряд спрямовує 1,2 млрд грн на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Це допоможе освітнім закладам підготуватися до впровадження трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів», — зазначила очільниця уряду.

За її словами, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу у природничому, технологічному та інформатичному напрямах, отримають до 10 млн грн на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Крім того, дистанційні ліцеї отримають по 2 млн грн для створення ефективного цифрового освітнього середовища.

Уряд актуалізує розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи (5—9 класи) з урахуванням пропозицій громад. Субвенцію спрямовуватимуть туди, де заклади освіти мають змогу облаштувати сучасні лабораторії вже цього року.

Постанова офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально­реабілітаційних центрів отримувати фінансування на оновлення кабінетів базової школи, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.