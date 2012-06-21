Кілька днів тому стартувала вступна кампанія до вишів. І одразу хвилювань абітурієнтам та їхнім батькам додали збої в електронній подачі документів, яку зробили обов’язковою.

У приймальних комісіях кожного вишу створені групи фахівців, які допомагають тим абітурієнтам, хто в силу обставин не може власноруч зареєструватися в електронній системі. Наприклад, першого дня кампанії у приймальній комісії Черкаського державного технологічного університету змогли електронно зареєструвати лише 8 абітурієнтів, а з проханням допомогти з електронним кабінетом вступника звернулися 150 осіб.

— Насправді, абітурієнти вже мають навички роботи з подібними системами — всі вони реєструвалися на ЗНО, і проблеми тут не мало б бути, адже це не складніше, ніж зареєструватися в соцмережі, — розповідає Віктор Демиденко, відповідальний секретар приймальної комісії ЧДТУ. — Але нова система, що запрацювала лише цьогоріч, технічно не досконала й дає збої. Лише за перший день було подано понад 300 заяв абітурієнтів, що обрали наш університет. Це більше, ніж у день старту вступної кампанії торік. На жаль, навіть за допомогою наших фахівців в перші дні роботи комісії вдається електронно зареєструвати далеко не всі.

Про недосконалості системи розповів і заступник відповідального секретаря приймальної комісії цього вишу Геннадій Каленіков:

— Ми вплинути на роботу системи ніяк не можемо — теж перебуваємо в режимі очікування. Система працює більш-менш нормально лише з 21 години до 7 ранку. Тож радимо вступникам спробувати зареєструватися вночі. Техпідтримка ДП «Інфоресурс», яка б і мала виправити недоліки — не відповідає, адже туди шквал дзвінків та звернень надходить з усіх областей. Шкода, що навчання у виші молодій людині доводиться починати з ось таких проблем.

Не в захваті від новацій Міносвіти і директор Смілянського промислово-економічного коледжу Володимир Шиян:

— Для девʼятикласників ми мали внести дані до 14 липня, та через збої системи не можемо вкластися в ці терміни. Вже є офіційний лист із міністерства, яким дозволяється подовжити цю роботу до 22 липня. Мушу визнати, що за 35 років моєї роботи такого авралу не пам’ятаю. Здається, що інтереси абітурієнта, увага до нього та й до роботи працівників навчальних закладів для чиновників — не в пріоритеті.

Проблему побачили вже й у високих освітянських кабінетах. Так, у зв’язку з випадками відмови у реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів, з 15 липня вступники отримали право подавати заяву до вишу та відповідні документи в паперовій формі.

Куди звертатися, якщо виникли проблеми

У разі виникнення проблем під час процесу реєстрації або входу в електронний кабінет на сайті Міносвіти радять надсилати звернення фахівцям підтримки ЄДЕБО. Координати можна знайти на центральній панелі головної сторінки інтернет-сайту www.inforesurs.gov.ua. Потрібно натиснути кнопку «Контакти». У вікні, що з’явилося, слід заповнити відповідні поля та натиснути на стрілку «Далі».

Фахівці приймальних комісій радять не хвилюватися, адже проблеми рано чи пізно таки усунуть.