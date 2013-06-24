У режимі відеоконференціївідбулося ювілейне XXХ засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління, яке пройшло під головуванням Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова.

«На порядку денному в нас сьогодні чимало питань, які надзвичайно важливі для подальшої реалізації реформи державного управління», — зазначив урядовець.

Під час засідання обговорено реформування системи оплати праці державних службовців, а саме: результати проведення класифікації посад державної служби у державних органах, стан підготовки схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням проведеної класифікації посад, а також умови оплати праці у 2024 році державних службовців у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох областей, міста Києва, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Також ішлося про впорядкування структури апарату міністерств з урахуванням підсумків самодіагностики та проведеної класифікації посад державної служби, поточний стан упровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) та план подальшої роботи, спрощення процедури утворення і припинення центральних органів виконавчої влади.

За підсумками засідання Координаційної ради ухвалено рішення про прискорення впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах. Також буде створено робочу групу для впорядкування структур міністерств за участю проєкту Європейського Союзу «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) і спільної ініціативи Європейського Союзу та Організації з економічного співробітництва і розвитку Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA).

Буде доопрацьовано та надано на затвердження уряду схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням проведеної класифікації посад, повідомляє Служба Міністра КМУ.