Через аварії вимикалися лінії електропередачі Укренерго, на шахті у Донецькій області після раптового викиду вугілля зникли троє шахтарів.Про це повідомляє Урядовий портал.
СТАН МЕРЕЖ
Сталися аварійні ситуації в мережах оператора системи передачі НЕК «Укренерго». Вимикалася лінія 750 кВ та підстанція 750 кВ у Запорізькій області. Також двічі за добу вимикалася лінія 330 кВ у Чернігівській області. Причини з'ясовуються. Споживачі не знеструмлювалися.
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
На вугільній шахті у Донецькій області стався раптовий викид вугілля із забою, після чого зникли без вісті троє шахтарів. Згодом одного з них - машиніста гірничих виїмкових машин знайдено без ознак життя. Тривають рятувальні роботи та пошук інших зниклих працівників.
ГЕНЕРАЦІЯ
Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.
Також минулої доби застосовувалися обмеження для виробників електроенергії з відновлюваних джерел величиною у 306 МВт.
СИТУАЦІЯ У ПРИФРОНТОВИХ ОБЛАСТЯХ
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. На Херсонщині через обстріл знеструмлювалися 8 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ДАМБИ КАХОВСЬКОЇ ГЕС
У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі за останню добу не змінився. Наразі він становить 16,31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ
На Київщині через негоду знеструмлені 18 населених пунктів, на Полтавщині – 3 населених пункти. Внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів на Дніпропетровщині.