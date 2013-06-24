Через аварії вимикалися лінії електропередачі Укренерго, на шахті у Донецькій області після раптового викиду вугілля зникли троє шахтарів.Про це повідомляє Урядовий портал.

СТАН МЕРЕЖ

Сталися аварійні ситуації в мережах оператора системи передачі НЕК «Укренерго». Вимикалася лінія 750 кВ та підстанція 750 кВ у Запорізькій області. Також двічі за добу вимикалася лінія 330 кВ у Чернігівській області. Причини з'ясовуються. Споживачі не знеструмлювалися.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

На вугільній шахті у Донецькій області стався раптовий викид вугілля із забою, після чого зникли без вісті троє шахтарів. Згодом одного з них - машиніста гірничих виїмкових машин знайдено без ознак життя. Тривають рятувальні роботи та пошук інших зниклих працівників.

ГЕНЕРАЦІЯ

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Також минулої доби застосовувалися обмеження для виробників електроенергії з відновлюваних джерел величиною у 306 МВт.

СИТУАЦІЯ У ПРИФРОНТОВИХ ОБЛАСТЯХ

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. На Херсонщині через обстріл знеструмлювалися 8 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ДАМБИ КАХОВСЬКОЇ ГЕС

У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі за останню добу не змінився. Наразі він становить 16,31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ

На Київщині через негоду знеструмлені 18 населених пунктів, на Полтавщині – 3 населених пункти. Внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів на Дніпропетровщині.