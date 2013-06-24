Попри інформаційні атаки, небо над Україною залишається відкритим. Сьогодні ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів повністю забезпечена. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі ми маємо лише 2 NOTAM в Чорному та Азовському морях на період з 21 по 26 лютого 2022 року через незаконні російські навчання. Загалом ситуація не змінилася.

До таких сценаріїв у повітряному просторі ми готуємося з 2014 року. Нинішні скасування рейсів деякими іноземними авіакомпаніями продиктовані виключно загостренням ситуації в інформаційному просторі, а не реальними змінами безпеки польотів.

Держава працює над якнайшвидшою заміною скасованих рейсів на рейси українських перевізників. Забезпечено авіасполучення між Україною, зокрема Києвом, та ключовими містами Європи.

Як Україна стабілізує ситуацію?

1) Завдяки створенню в Україні додаткового державного механізму страхування безпеки українські авіакомпанії, зокрема, найбільші МАУ та SkyUp змогли продовжити свою програму польотів та додати нові рейси.

2) Від початку паніки на світовому авіаційному ринку ми розпочали системний процес переговорів з нашими міжнародними партнерами у форматі зустрічей з послами G7. Це додатковий фактор, який допоміг стабілізувати світові страхові ринки. Також ми підтримуємо постійний контакт з керівниками іноземних та українських авіакомпаній.

3) Наразі авіасполучення України з ключовими містами Європи забезпечується завдяки оперативному зв'язку з іноземними та українськими авіаперевізниками.

Зокрема, «Міжнародні авіалінії України» вже розпочали продаж квитків та збільшили пропускну здатність літаків на додаткові рейси з Києва до Мюнхена та Женеви (і навпаки). Це рейси до Києва, які Lufthansa Group наразі не може виконувати через тимчасове скасування.

У той же час німецький авіаперевізник зараз передає можливість перевезення пасажирів на своїх маршрутах в/з України компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам. Також ми ведемо переговори з українськими авіакомпаніями щодо швидкого запуску додаткових рейсів за цими маршрутами.

Мінінфраструктури веде переговори з українськими авіакомпаніями про можливе найближчим часом запуск додаткових рейсів для забезпечення безперебійних польотів на маршрутах, на яких іноземні компанії скасували рейси.

Поточні результати

У динаміці рейсів в/з України кардинальних змін немає. Міністерство інфраструктури вдячне українським авіакомпаніям за можливість швидко та якісно підключитися до процесу заміни рейсів.

«Наразі немає підстав для скасування рейсів. Ситуація в повітряному просторі України повністю контролюється державою. Закликаємо не панікувати та не грати на руку агресору», – сказав Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністерство інфраструктури працює цілодобово та отримує актуальну інформацію про військову ситуацію. Тому швидкі та ефективні рішення будуть прийняті з найменшим реальним ризиком, оскільки авіаційна безпека є абсолютним пріоритетом.

Міністерство інфраструктури дякує українським та міжнародним авіакомпаніям, які продовжують забезпечувати авіасполучення між Україною та світом.