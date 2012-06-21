Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі, правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини безконтрольного підвищення ціни на автомобільний (скраплений) газ та вжити заходів щодо зниження вартості палива і підтримки конкуренції на ринку. Про це Глава Уряду сказав під час міжвідомчої наради в Кабінеті Міністрів.

«Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить, – сказав Глава уряду. – Це диверсія проти України. Ми маємо захистити внутрішнього споживача – рядових громадян».

Прем’єр-міністр підкреслив, що коливання ціни почалися не вчора, і про можливе ускладнення ситуації повідомляли ще навесні. «І що ми бачимо? Що люди були праві. Ситуація погіршується. Мені шкода, що Прем’єр-міністр має особисто проводити нараду і втручатися в ситуацію, аби розібратися, в той час, як у нас є спеціальні органи влади – зокрема АМКУ», - зазначив Володимир Гройсман.

Під час наради її учасники надали Главі Уряду інформацію про сьогоднішній стан справ на ринку та визначили проблеми, які існують. Вони зазначали, що в Україні йде швидке нарощування споживання газу. За інформацією Державної фіскальної служби, за 8 місяців поточного року обсяг імпортованого газу збільшився на 70 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 600 тис. тонн.

Попри стрімке зростання ринку, спостерігається брак інфраструктури для створення запасів палива. Одночасно, протягом останнього року, значно скоротилася кількість трейдерів, що постачають скраплений газ з Російської Федерації, звідки надходить найбільша кількість цього виду палива. Все це у сукупності й призвело до різкого збільшення ціни на автомобільний газ в період пікового попиту на нього.

«Це є наслідок монополії. Наразі я вимагаю від АМКУ більш рішучих дій, а ще прошу всю інформацію – скільки було трейдерів, хто сьогодні працює на ринку, якими є джерела постачання палива – і цю статистику я покладу на стіл Президенту України, - зазначив Глава Уряду. – А зараз маємо досягнути чіткої домовленості з учасниками – вони мають вжити заходів щодо мінімізації ціни найближчими тижнями. Якщо потрібні рішення Уряду – будь ласка. Але так як є – відбуватися не може».

За результатами наради Прем’єр-міністр доручив визначити винних у виникненні ситуації, вжити заходів для подолання монополізації, забезпечити диверсифікацію поставок палива та покарати винних у зловживаннях.

«Перше завдання – протягом декількох тижнів стабілізувати ситуацію. На 15 вересня маємо отримати іншу цінову картинку на ринку скрапленого газу. Я пропоную Міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику скликати міжвідомчу комісію по паливу і напрацювати всі рішення з цього приводу. Віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона – порти, залізниця, митниця – прошу опрацювати максимально швидке проходження всіх процедур, включаючи перевалку та транспортування палива. І окремо – ДФС та поліція – проаналізувати прискіпливо всіх учасників ринку, особливо недобросовісних трейдерів. Також доручаю на рівні віце-прем’єр-міністрів за тиждень провести нараду і внести комплексну пропозицію щодо врегулювання ситуації», - підкреслив Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ