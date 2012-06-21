Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині акцизного податку.
Йдеться у повідомленні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.
Так, зокрема, підпунктом 2 пункту 1 розділу I Закону №1791 у п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ із визначення терміну «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо реалізації пального, як фізичного відпуску з автозаправної станції (АЗС) та/або автомобільної газозаправної станції (АГЗС) незалежно від форми розрахунків.
Таким чином, з 01.01.2017 скасовано акцизний податок із роздрібного продажу пального.
З урахуванням змін, внесених Законом №1791 до п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ, у п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 ПКУ виключена норма, відповідно до якої для пального, що реалізується суб’єктами господарювання у роздрібній торгівлі, ставка акцизного податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.
Акцизний податок з роздрібного продажу пального у розмірі 0,042 євро за 1 л, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС, перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та імпортерами.
Водночас на суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального та не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу пального, як і раніше, поширюються норми ПКУ щодо функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального.
Такі суб’єкти господарювання не заповнюють розділ II додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації акцизного податку
Звертаємо увагу, що зазначені норми стосуються лише операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, здійснені після 01.01.2017.