У старості учасника Другої світової війни Василя Метелкина викликала на бій гіпертонія. Тож, каже, майже половину пенсії 2 тисячі гривень доводилося щомісяця нести в аптеку. Він щиро радіє рецептам на безплатні препарати, які йому виписав дільничний терапевт.
А ось вимушена переселенка з Луганська Любов Циганок не вдоволена тим, як діє програма. «Хоч програму запровадили, а користі немає. Ось уже два місяці не можу отримати таблетки, — скаржиться вона. — У лікарні мені як астматикові й гіпертонікові дали рецепти. А коли пішла в аптеку 3 квітня, тобто через два дні після початку програми, то там потрібні мені препарати від астми закінчилися, а в інших немає потрібного дозування. Тож кажуть, йдіть до лікарні, переписуйте рецепт. А треба ж мати змогу ще раз піти в лікарню! А мені довелося саме в той час відвозити внука-астматика в санаторій в Одесу. Тепер потрібно знову йти в лікарню, чекати в черзі до дільничного лікаря, а потім ставати в чергу в аптеці».
На Луганщині станом на середину травня виписано понад 40 тисяч таких рецептів на суму майже 1,4 мільйона гривень. Такі дані наводить начальник фінансового управління обласного департаменту охорони здоров’я Галина Катасонова. «Загалом в області на програму з відшкодування вартості лікарських засобів передбачено 9,1 мільйона гривень», — каже вона.
Чи достатньо коштів, щоб забезпечити всіх охочих, поки що судити складно. За словами Галини Катасонової, для повного аналізу потрібно місяців зо три. У реалізації програми «Доступні ліки» на підконтрольній території області беруть участь 154 аптеки. Майже всі комунального підпорядкування. «Перший місяць програми показав, що найбільший попит мають препарати проти гіпертонії. Вони в нас є, — каже заступник генерального директора КП «Фармація-Північ» Віталій Новіков. — Але частини медикаментів не вистачає. Наприклад, симвастатину — виробники не встигають виготовляти препарати. У такому разі замовляємо на заводі. А людям повідомляємо, коли в продаж має надійти препарат».
Зворотний зв’язок вкрай потрібен, вважають і пацієнти.
«За деякими ліками великі черги, — каже сєверодонеччанка Валентина. — Які кому потрібні таблетки, знає тільки дільничний лікар, він виписує рецепти, бачить, погіршується чи поліпшується стан хворого, тож може замінити препарати. Саме лікарі могли б складати графіки отримання доступних ліків, і люди не товпилися б в аптеках».