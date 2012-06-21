На офіційному сайті Президента зареєстрували петицію з вимогою скасувати указ про шкільну форму. Її автори вимагають надати право школам і батькам самостійно вирішувати питання одягу учнів.
«Зміст цих нормативних документів дискримінаційний і порушує права дітей та батьків. Коли наведений вище указ президента Кучми ухвалювали 1996 року, його автори декларували як мету забезпечення дітей недорогою шкільною формою, водночас соціально незахищені категорії населення мали отримувати її безкоштовно. Цього за фактом не відбувається», — пише авторка петиції Олена Парфьонова.
Автори звернення наголошують, що зараз шкільна форма дорога. Це може суттєво позначитися на бюджеті родин, які мають дітей шкільного віку.
Президента просять скасувати указ від 12 червня 1996 року та урядову постанову від 22 серпня 1996 року.