Днями оприлюднено рішення верховного суду Нідерландів (м. Гаага) у справі про повернення експонатів виставки «Крим — золотий острів у Чорному морі» державі Україна в межах касаційного провадження.

Після майже десяти років судового розгляду верховний суд Нідерландів повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив чинним рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України. Верховний суд зокрема постановив, що держава Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини.

Тож суд зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музеєві історії України музейні експонати з виставки «Крим — золотий острів у Чорному морі».

Над поверненням експонатів в Україну з 2014 року працювали Міністерство юстиції, Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство закордонних справ, адвокати нідерландської фірми Bergh Stoop & Sanders та українського адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери», повідомляє пресслужба Мінкульту.