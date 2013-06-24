Повернення скіфського золота в Україну має багаторічну історію. 2013 року було сформовано та тимчасово переміщено для експонування в європейські музеї колекцію української археологічної спадщини з назвою «Крим. Золотий півострів». Саме її називають скіфським золотом, оскільки переважно її було сформовано із предметів культурного надбання скіфського періоду.

Колекцію показували в Німеччині, а потім у Нідерландах, де вона опинилася на момент початку окупації росією Криму. Після цього і розпочалася боротьба за українську культурну спадщину. Адже російська влада вивозила із Криму культурні цінності в російські музеї, розповів т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв Укрінформу.

«Колекція повернеться в Україну найближчим часом. Про деталі не можу казати з міркувань безпеки. Перевезення цінностей такого масштабу, їхнє повернення — політичний акт. У культурно-історичному аспекті це наша значима перемога у визнанні в європейських судах права України на володіння українськими культурними цінностями. Це прецедент», — сказав він.

Мінкультури нагадує: 9 червня 2023 року, після майже дев’яти років судів, Верховний суд Нідерландів повністю задовольнив позовні вимоги держави Україна, зобов’язавши музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України експонати.