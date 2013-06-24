За підсумками дев’ятирічної юридичної боротьби в судах Королівства Нідерланди і забезпечення ефективного юридичного й дипломатичного супроводу подальшого виконання судових рішень частина історії та культури, перлина нашої історичної спадщини — колекція «Скіфське золото» повернулася на батьківщину.

Після перемоги України в судах залишалося ще чимало юридичних, дипломатичних, безпекових та логістичних завдань, які необхідно було розв’язати для фактичного повернення колекції. Процедура потребувала особливих заходів безпеки, захисту інформації щодо перевезення, забезпечення режиму тиші тощо, повідомляє Мін’юст.

Згідно із судовими рішеннями, Україна мала відшкодувати амстердамському музею Алларда Пірсона витрати, пов’язані зі зберіганням колекції протягом дев’яти років. Після переговорів музей погодився не вимагати відшкодування.

«Ми вдячні амстердамському музею Алларда Пірсона за цей вияв підтримки в часи, коли Україна проходить складні випробування. Хочу висловити подяку всім, хто був долучений до повернення колекції в Україну, зокрема команді Мін’юсту під керівництвом директора департаменту міжнародного співробітництва та представництва Ганни Тищенко за ефективно проведені переговори з нідерландською стороною», — зазначила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.