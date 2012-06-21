Цього року усі агенції підвищили вартість роботи Діда Мороза. Загалом кожен виклик коштуватиме батькам 600 грн. Це півгодинна програма із даруванням подарунків. Найдорожче привітати дітей буде новорічної ночі. Тоді за півгодини доведеться віддати 2000 грн. Про це Gazeta.ua розповідає Юрій Сиротюк з Києва. Він працює Дідом Морозом 7 років поспіль.
«Останні два роки ціна трималася на рівні 250—500 гривень за виклик, — пояснює Юрій. — Але цього року ціна зросла. Адже оновити костюм стало дорожче. Також дорожче доведеться заплатити за послугу водія. Свята починаються з 20 грудня і триватимуть до 19 січня. Дешеві виклики з 19 по 24 грудня. За півгодини тоді батьки платять 300 гривень. Вже від 24 січня ціна — 600».
Каже, що хоч конкуренція між Дідами Морозами існує, але їх ще замало. На новорічну ніч розписані усі виклики.
«Аби працювати Дідом Морозом не досить мати костюм. Треба вміти добре спілкуватися, правильно поводитися у критичних ситуаціях. Торік замовили привітати хлопчика. Коли прийшов, ним виявився 17-річний підліток, який святкував у компанії і вже був напідпитку. Стандартні програми тут не пройдуть. Замість віршика співав з хлопцями реперські пісні», — додав Юрій.
Щодня Дід Мороз має від 3 до 7 замовлень. Новорічної ночі до 20.