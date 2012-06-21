Пристрій називається мікроконтролерна система моніторингу зовнішніх показників навколишнього середовища. Сам її розробник, студент четвертого курсу Східноукраїнського національного університету імені В. Даля Микита Харківський, називає свій пристрій «конструктором для дорослих». І наголошує, що «просто виконав завдання» кафедри комп’ютерної інженерії факультету інформаційних технологій і електроніки. Однак пристрій, який бакалавр розробив під керівництвом доцента кафедри Віктора Барбарука, — це спроба створити цілу систему, що займається контролем кліматичних умов у приміщеннях, зокрема офісних і виробничих.
Пристрій аналізує рівень шкідливих чинників на виробництві, їхню відповідність санітарним нормам. Серед них рівень CO2, температура та вологість повітря, рівень шуму і вібрації, атмосферний тиск. Мікроконтролерна система передає результати дослідження на мобільні пристрої, тобто комп’ютери. Безсумнівна перевага запропонованого технічного рішення — моніторинг у режимі реального часу. Нині такі виміри в багатьох офісах і на підприємствах проводять вручну і не завжди своєчасно, нема автоматичного контролю, що погіршує працездатність людей і підвищує енерговитрати організацій.
«Микиту ми помітили ще школярем. Талановита людина, — розповідає про свого студента куратор доцент кафедри Віктор Барбарук. — У нас реалізують проект в царині інтернет-речей. Це коли всілякі прилади, зокрема й побутові, підключають до глобальної мережі, створюється єдиний інтернет-простір для управління ними. Розробку Микити використовуватимуть студенти під час лабораторних робіт з охорони праці, щоб знати, як проводити виміри і потім їх аналізувати. Крім того, цей прилад, якщо виокремити датчик повітря, можна встановити біля трьох автономних котелень, що є в університеті, і так стежити за рівнем викидів».
За словами Віктора Барбарука, запропоноване технічне рішення дає змогу конкурувати із закордонними аналогами: розроблена система має кращі показники енергоспоживання і собівартості, поліпшено моніторинг основних метеорологічних характеристик.
Загалом у межах проекту зі створення «розумних речей» цього року студенти Далівського вишу виконують ще три розробки. Одногрупник Микити на базі дитячого іграшкового танка зробив прототип мобільного металошукача. Є розробка, пов’язана з точковим землеробством, коли на сільгосптехніку встановлюють GPS-датчик, який передає дані в офіс. Третій проект пов’язаний зі збереженням даних GPS-трекерів.