Державний центр зайнятості зареєстрував 312 000 безробітних станом на 1 вересня.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби центрального апарату Державного центру зайнятості.
«Станом на 1 вересня 2017 року в порівнянні з відповідною датою 2016 роки (кількість безробітних) скоротилося на 12% (на 44 000) і склало 312 000 станом на 1 вересня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних ( станом на відповідну дату 2016 року – 7 осіб)», – йдеться повідомленні.
Відзначається, що серед безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості станом на 1 вересня, 21% раніше були зайняті в державному управлінні, обороні, обов'язкове соціальне страхування; 17% – в торгівлі і ремонті; по 13% працювали в сільському, лісовому і рибному господарстві або в переробній промисловості. Значна частина осіб, що звертаються за пошуком роботи до служби зайнятості, громадяни з вищою освітою. 48% зареєстрованих безробітних мають вищу освіту, 34% – професійно-технічну, 18% – середню освіту.
За професійними групами серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації обладнання та машин; законодавці, державні службовці, керівники; працівники сфери торгівлі та послуг.