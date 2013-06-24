Вимоги до фруктових соків і певних подібних харчових продуктів та зміни до відповідного проєкту наказу, зокрема щодо вмісту природного цукру, розглянули на засіданні робочої групи під головуванням першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького. У засіданні взяли участь представники державного сектору та бізнесу.

Як зазначили на засіданні, в ЄС ініціюють виробництво соків із зменшенням вмісту природного цукру. Відповідну директиву розробляє Єврокомісія.

За словами Тараса Висоцького, основна мета вимог до соків — гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це одна з вимог Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію. Зокрема, запропоновано затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових соків, щоб споживач отримав повну інформацію про склад і якість продукту, повідомляє пресслужба відомства.

Щодо зменшення цукру в соках українського виробництва, то, зауважив перший заступник міністра, зміни необхідно вносити після того, як директиву ухвалить Єврокомісія.