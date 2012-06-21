Графічний дизайнер Technizo Concept представив серію реалістичних рендерів нового смартфона від Apple на основі свіжих витоків. Оновлений iPhone матиме гнучкий екран.

На порталі LetsGoDigital опублікували ймовірний дизайн нового ґаджета. Крім гнучкого екрана, корпус нагадуватиме попередній флагман компанії – iPhone 12. Експерти прогнозують, що квадратний дизайн «яблучного» пристрою затримається на кілька років.

Користувачі вже порівняли гнучкий iPhone з відносно свіжими варіантами розкладачок від Motorola та Samsung. Корейського гіганта називають постачальником для Apple гнучких OLED-матриць.

Судячи з опублікованих рендерів, поруч з блоком камер на задній панелі розташується невеликий квадратний екран, що нагадує дисплей iWatch. Очікується, що на цьому додатковому екрані можна буде побачити дату, час, а також повідомлення, зокрема інформацію про дзвінки (ім'я та номер абонента при виклику). Також на міні-дисплеї відображатиметься прогноз погоди та інша сервісна інформація.

Також повідомляється, що розкладачка iPhone вийде в різних веселих кольорах. Це вражаюча новина, оскільки цільова група також, здається, знайома з цим. Зазвичай Apple вирішує надати своїм основним моделям життєрадісні яскраві кольори. Тоді як вдосконалені моделі Pro доступні в переважно темних, ділових тонах.

Джерело стверджує, що новий iPhone назвуть Flip або Fold, а вийде він на ринок не раніше 2022 року. Про передбачувану вартість поки нічого не відомо, але схожі моделі коштують 1500 і більше доларів США. Це порівнянно з ціною Samsung Z Flip та Motorola Razr.