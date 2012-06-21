Цього тижня в сервісних центрах МВС відбудеться введення нових екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху (ПДР).
Про це повідомив на відкритті нового сервісного центру МВС у Києві на Петрівці керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
«У нас заплановано наступного тижня впровадження нових екзаменаційних білетів (ПДР. – Ред.)», – сказав Криклій.
Він додав, що результати громадського обговорення нових білетів з ПДР «скажені»: отримано понад 110 тисяч різних зауважень і пропозицій. До цього процесу, за його словами, долучилися 11000 громадян з різних куточків України, зокрема з Криму.
«І до кінця року ми також обов’язково запустимо фіксацію іспитів як теоретичної, так і практичної частини іспитів (на отримання водійських посвідчень. – Ред.) на камери. Будемо ліквідовувати ті корупційні складові, на які постійно скаржилися громадяни, і треба буде забувати про якусь навіть теоретичну можливість придбати права, не маючи знань» – наголосив керівник Головного сервісного центру МВС.