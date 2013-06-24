«Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Нині триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу — це внесок у забезпечення стійкості системи», — наголосив на брифінгу керівник Міненерго Герман Галущенко, коментуючи рішення уряду про встановлення нового тарифу для населення з 1 червня.

Міністр пояснив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулася до Міністерства енергетики із пропозицією підняти у два етапи тариф для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 гривні. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 гривні з ПДВ за 1 кВт·год.

«Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/кВт·год. Це мінімальний тариф, який дасть змогу утримати енергосистему», — зазначив Герман Галущенко. Очільник Міненерго зауважив, що заплановано збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення, щоб усі українці, які потребують допомоги держави, її отримали.