Президент Петро Порошенко відреагував на звернення громадян щодо інформації про скорочення відділень Укрпошти в сільській місцевості, а також можливе припинення надання послуги з виплати пенсій через відділення Укрпошти, якщо регульовані державою тарифи на ці послуги не буде підвищено. Глава держави наголосив на неприйнятності таких рішень під час наради з міністром соціальної політики Андрієм Ревою, міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, в.о. гендиректра ПАТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та головою правління Пенсійного фонду Олексієм Зарудним.
«Людям у сільській місцевості стало відомо про плани скоротити відділення Укрпошти. Вони вважають, і я хочу підтримати їх, це категорично неприйнятно. Державні підприємства мають виконувати певні соціальні функції», — наголосив Президент і додав, що навіть недержавні підприємства мають соціальну відповідальність бізнесу.
«Коли ми залишаємо людей без необхідної послуги — це неприйнятно і не може робитися в односторонньому порядку», — цитує главу держави прес-служба Адміністрації Президента.
Також непокоїть проблема забезпечення літніх людей пенсіями через відділення Укрпошти. «Є інформація про те, що відбудеться істотне здорожчання цих послуг. Це або збільшить дефіцит Пенсійного фонду, або зменшить виплати пенсій. Підтримаю ініціативи, які підвищують ефективність діяльності державних підприємств, але вважаю категорично неприйнятним, коли ми виймаємо останні копійки з кишені пенсіонера і так забезпечуємо виконання планових показників прибутковості», — наголосив Петро Порошенко.
Глава держави зауважив, що підтримує ініціативи щодо залучення нових сучасних методів роботи, як інтернет-торгівля, і щодо послуг, де Укрпошта є монополістом.
«Але це не може відбуватися за рахунок зниження соціальних стандартів для людей, насамперед тих, які живуть на селі. І не за рахунок пенсіонерів. Маємо опрацювати іншу модель. А до того, як її буде опрацьовано, подано уряду і він її затвердить, наполегливо рекомендую утриматися від скорочення мережі в селах і знайти спільну позицію з Пенсійним фондом», — наголосив Президент.
Він додав, що у ситуації, яка склалася, «має бути знайдений компроміс, який дасть змогу ефективно продовжити функціонувати системі, доки не буде ефективної альтернативи».
«Сьогодні ми з вами говоримо про захист інтересів людей — це насамперед має робити влада. І знайти оптимальну модель, яка дасть змогу нам забезпечити ефективне функціонування державного підприємства», — сказав Петро Порошенко. Він повідомив, що днями направив відповідного листа до Кабміну і закликав міністрів підтримати його позицію на засіданні уряду.