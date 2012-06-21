Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) з жовтня відкрило інформаційну систему «Електронний європротокол». За допомогою системи у водіїв з’явилася можливість оформити європротокол про ДТП не тільки в паперовій, але і в електронній формі. Про це повідомили в прес-службі бюро.
«Відповідно до рішення президії МТСБУ від 13 липня поточного року №403/2017, з жовтня європротокол, оформлений з використанням зазначеної системи, є повним аналогом європротоколів, відправлених або пред’явлених страховику в паперовій формі», – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що система доступна за посиланням.
Система «Електронний європротокол» передбачає внесення основних даних, необхідних для оформлення протоколу учасниками ДТП, їх автоматичне доповнення даними Централізованої бази даних (ЦБД) МТСБУ.
Крім того, вона буде автоматично інформувати страховиків про факт ДТП.
Також європротоколи в електронній формі, практично виключають помилки при їх складені. Таким чином, усуваються випадки відмови недобросовісних страховиків у відшкодуванні збитків за формальними ознаками наявності помилок, яких складно уникнути під час оформлення паперового бланка.
У бюро повідомили, що виходячи із вказаних обставин ДТП, система запропонує набір типових схем пригод, з яких можна вибрати ту, яка повністю відповідає обставинам події. Якщо жодна із запропонованих схем не підходить, тоді схему ДТП треба скласти самостійно, сфотографувати її і розмістити фото відповідно до інструкцій системи.