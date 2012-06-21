26 березня, у День Національної гвардії України, на території Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору у м.Сєвєродонецьку закладено Сквер Слави захисників України, як повідомляє прес-служба Луганської ОДА.
Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв — Олександра Радієвського, Тимура Юлдашева, Юрія Гуртяка та багатьох інших, хто назавжди залишився у луганській землі, віддавши своє життя за незалежність нашої держави.
15 березня розпочалися підготовчі роботи на території еко-скверу, а 26 березня в урочистій обстановці були висаджені дерева, кошти на які зібрали сєвєродонецькі активісти.
Обласна влада організаційно підтримала ініціативу громадськості щодо увічнення пам’яті героїв-захисників Луганщини та долучилась до збору коштів на будівництво скверу.
Нагадаємо, працівники облдержадміністрації передали 10000 грн. на придбання саджанців.