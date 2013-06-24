Для самодостатності України ключовим пріоритетом має стати розвиток власного виробництва та перехід від сировинного спрямування до переробки. Наша мета — збільшити частку переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%. Для цього уряд спрямовуватиме інвестиції в реальний сектор економіки, зокрема за 10 років заплановано залучити 90 мільярдів доларів інвестицій у виробничі підприємства. Це зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, зустрічаючись із представниками бізнесу.

«Зараз дуже важливо переосмислити внутрішнє споживання — надавати перевагу українському виробникові. Це пріоритет для нашої економіки. Уряд пропонує інструменти для підтримки українських виробників та підприємців. Це і 18 мільярдів гривень на 2024 рік за кредитною програмою «5—7—9%», і 5,4 мільярда для грантів на переробку, і повернення програми компенсації вартості за купівлю сільгосптехніки, програма стимулювання попиту на українські автобуси та багато інших. Це елементи нашої загальної філософії — відходу від сировинної держави до глибокої переробки», — підкреслила Юлія Свириденко.

Вона відзначила пріоритет українського виробника в публічних закупівлях машинобудування. Вимога локалізації 2024 року становитиме 20% і розповсюджуватиметься на міський, залізничний транспорт, комунальну і соціальну техніку, енергетичне машинобудування.

«Ми співпрацюємо з великими гравцями, щоб вони закуповували українську продукцію. Замовлення українського товару запускає роботу десятків інших наших підприємств. Це дає роботу населенню і наповнює бюджет: у разі купівлі українського товару майже 40% його вартості повертаються в бюджет у вигляді податків», — додала Юлія Свириденко.

Як зазначила перший віцепрем’єр, на наступний рік уряд спрямує 3 мільярди гривень на держпідтримку проєктів зі значними інвестиціями. Мінекономіки очікує на звернення від інвесторів, які фокусуються на виробничих потужностях для виготовлення продукції з високою доданою вартістю, повідомляє Мінекономіки.