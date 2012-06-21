26 лютого наша країна відзначила День кримськотатарського спротиву російській окупації. Саме цього дня сім років тому в Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору російській окупації, яка триває ось уже сім років.

Росія захопила Крим шляхом збройної агресії та здійснила спробу його анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум. Так вона грубо порушила основні принципи міжнародного права й підірвала систему безпеки в Європі та світі. Про це йдеться у спеціальному коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Від початку окупації Росія проводить злочинну політику колонізації та асиміляції півострова. Здійснює її шляхом системних порушень прав людини, жорстоких репресій проти всіх, хто має мужність протистояти окупації. Обмежують національні, культурні, релігійні права етнічних українців і кримських татар, переслідують Православну Церкву України. Придушують свободу слова, остаточно знищено незалежні ЗМІ.

Окупаційна влада цілеспрямовано переслідує кримських татар, корінний народ півострова, який не сприймає окупації, підкреслено в документі. Росія намагається криміналізувати всіх незгодних, незаконно затримує їх і засуджує за сфальсифікованими звинуваченнями у «тероризмі» та «екстремізмі». Ще 2016 року Росія заборонила Меджліс кримськотатарського народу (представницький орган), а всіх його членів було оголошено поза законом. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН 2017 року, Меджліс у Росії та в Криму заборонено досі.

Росія провадить посилену мілітаризацію Криму. Півострів, який до окупації був відомим курортним регіоном України, перетворено на російську військову базу. А це становить загрозу не лише для України, а й для інших держав, серед яких країни НАТО та ЄС.

Україна вдячна союзникам і партнерам за послідовну й дієву підтримку в боротьбі за відновлення своєї територіальної цілісності, зазначено в коментарі. Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до визволення захоплених українських територій, звільнення полонених і політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень.

Україна й надалі консолідуватиме міжнародні зусилля, щоб добитися повної деокупації Криму й Севастополя, притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Задля цього вона створює «Кримську платформу» — міжнародний координаційний формат і закликає всіх партнерів долучитися до неї.

«Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим — це Україна», — нагадують у вітчизняному МЗС.