Підприємці з Індії, Пакистану, Словенії та Таїланду зможуть скористатися українською програмою е-Резидентство. Згодом перелік країн буде розширюватися. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки ініціативі іноземні громадяни стануть віртуальними е-резидентами нашої держави та зможуть вести свій бізнес зі сприятливими податковими умовами.

«Україна прагне стати глобальним центром інновацій, приваблюючи талановитих підприємців з усього світу. Ми будемо раді вітати громадян Індії, Пакистану, Словенії та Таїланду в нашій програмі е-Резидентство. Ініціатива дозволить зареєструватися підприємцем в Україні в кілька кліків, дистанційно управляти своїм бізнесом, відкривати банківські рахунки та сплачувати податки. Для українського бюджету це додаткові надходження», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Е-резиденти зможуть використовувати передові технології ідентифікації, онлайн-банкінгу та електронного підписання документів. Наразі триває робота над розробкою необхідної нормативно-правової бази, що дозволить запустити програму е-Резидентства повноцінно. Також проводиться тестування інформаційної системи е-резидент.

Зазначимо, е-Резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть виключно з іншими іноземцями.