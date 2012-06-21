Після візитів до Берліна і Москви нашу країну в межах міжнародного турне відвідав Президент Республіки Словенія Борут Пахор. Під час зустрічі з колегою Президент Петро Порошенко висловив вдячність за сильну й надійну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, за тверду позицію в питанні забезпечення європейської єдності включно із санкціями, а також за чітку позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.
Він докладно поінформував поважного гостя про недавнє загострення ситуації на Донбасі, спричинене обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ.
Сторони погодилися, що для досягнення прогресу в переговорному процесі з політичного врегулювання має бути виконано першочергові безпекові елементи мінських домовленостей, передусім повне і остаточне припинення вогню та відведення важких озброєнь. Президент наголосив на важливості збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно порушеного суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах включно із Кримом.
Обговорено і європейську інтеграцію України. Петро Порошенко подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого запровадження Європейським Союзом безвізового режиму поїздок для наших громадян.
Сторони відзначили обопільну зацікавленість у розвитку співпраці у сфері енергоефективності й домовилися активізувати роботу для відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом. Глава Української держави підтвердив зацікавленість України в посиленні співпраці зі Словенією в економічній, культурній та гуманітарній сферах.
Борут Пахор поінформував українського колегу про підсумки його переговорів у Москві та Берліні, повідомляє департамент прес-служби АП. А Петро Порошенко поновив запрошення Президентові Республіки Словенія відвідати Україну з офіційним візитом.
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«Урядового кур’єра»