Окружний суд Гааги на черговому засіданні у справі МН17 відхилив клопотання захисту про розслідування альтернативних версій катастрофи рейсу МН17. Міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак з 298 людьми на борту був збитий російською ракетою, а уряд Нідерландів покладає відповідальність за це на Москву, яка, звичайно ж, заперечує свою причетність.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули. Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК «Бук». За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

На черговому засіданні суд повинен був оголосити рішення за запитами захисту одного з чотирьох обвинувачених, спецназівця ГРУ Олега Пулатова, який звертався з вимогою заново допитати експертів і свідків у справі МН17 і дослідити всі докази. Для подальшого розслідування у справі МН17 росіяни також вимагали призначити свого експерта, представника «Алмаз-Антея», але суд також відмовив. Розгляд справи MH17 по суті може початися 1 лютого наступного року.

Розслідування резонансної справи, пошук винного і його покарання неодмінно здійсниться, якби того не хотіла Москва і до яких маніпуляцій не вдавалася. Так, спецслужби РФ кілька років тому створили спеціальний проєкт Bonanza Media за участю голландського блогера Макса ванн дер Верффа і колишньої співробітниці Russia Today Яни Єрлашової. Завданням проєкту стало просування «альтернативних версій катастрофи». Головним куратором проєкту став полковник розвідки РФ Сергій Чебанов. За даними інтернет-видань The Insider і Bellingcat, саме він організував поїздку Єрлашової на позиції бойовиків на Донбасі в січні 2020 року, де було знято пропагандистський фільм. У лютому 2020 року та сама Єрлашова погоджувала з тим самим Чебановим промопост до іншого фільму про МН17, а у травні – статтю нідерландського «блогера» про судовий процес у справі про катастрофу.

Серія документальних фільмів зі «свідками», які переконували, що МН17 збили українські винищувачі – теж продукт Bonanza Media. Журналісти Bellingcat провели експертизу перехоплених телефонних дзвінків, які фігурують у кримінальній справі, яка підтвердила той факт, що аудіозаписи було перероблено.

А вже у лютому 2020 Bonanza Media опублікувало закриті матеріали кримінальної справи про катастрофу МН17, які залюбки підхопили великі російські ЗМІ, розповсюдивши новини про відсутність комплексів «Бук» у районі катастрофи літака.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відкрито заявив, що нові дані ставлять під сумнів «заангажовану» позицію міжнародної слідчої групи. Але усі ці маніпуляції та намагання по-сутті виявилися марними, адже, незважаючи на зусилля, інформаційні викиди замовного проєкту «вживали» лише кремлівські ЗМІ.

За інформацією іноземних ЗМІ