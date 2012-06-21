Протягом місяця співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали трьох «телефонних терористів» у різних регіонах України.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
На Львівщині правоохоронці затримали аноніма, який телефоном «поінформував», що планує підірвати об’єкт на території регіону та має тротил.
У центральній частині Києва оперативники спецслужби затримали чоловіка, який зателефонував на спецлінію поліції. За його інформацією вибухівка закладена біля будівлі Адміністрації Президента України. Як стало відомо мешканець Запоріжжя у 2014 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за анонімне повідомлення про мінування однієї зі станцій столичного метрополітену.
Співробітниками СБУ в Полтавській області встановили аноніма, що повідомив про мінування однієї з будівель у Києві. Ним виявився мешканець міста Кременчук, який зателефонував у стані алкогольного сп’яніння.
За виявленими фактами триває досудове слідство.
Також повідомляється, що в Одесі набув чинності вирок Приморського районного суду стосовно громадянина, який у лютому поточного року «мінував» кавʼярню в центрі міста. Згідно з рішенням суду йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.
Служби безпеки України вкотре нагадує, що незалежно від віку та мотивів «телефонних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено на термін від чотирьох до восьми років.