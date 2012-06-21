Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька обласна служба зайнятості пропонує громадянам отримати ваучер на навчання, який безкоштовно допоможе опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити знання та вміння. Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
«Скористатися ним за певних умов можуть усі, крім зареєстрованих безробітних. За ваучером можна навчатися на фахівців різних галузей економіки – сільське господарство, будівництво, харчові технології, транспорт, інформаційні технології тощо. Загалом понад 50 спеціальностей», – повідомила директор Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська. Ваучер видається одноразово за умови, якщо особа старше 45 років, страховий стаж – не менше як 15 років та має професійно-технічну або вищу освіту. Ним можуть скористатися і деякі категорії населення незалежно від віку: особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), учасники АТО з числа осіб з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи.