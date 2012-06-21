Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України і представив колективу СЗР України нового керівника.
Як повідомляє офіційний сайт Президента, з червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки глави Місії України при НАТО.
«Я знаю Єгора Божка давно – як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи», – сказав Петро Порошенко.
За словами Президента, робота Єгора Божка у Місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля наших міжнародних партнерів на підтримку України та значно підсилити обороноздатність нашої держави. Він також зауважив, що ця діяльність має особливе значення для захисту національних інтересів України.
Президент висловив впевненість, що призначення нового голови СЗР України надасть імпульсу у розвитку служби. «Стрижнем успішності усіх починань і звершень є людина, її патріотизм, рівень професіоналізму, державницька мотивація та готовність до самопожертви – самопожертви в ім’я українського народу, Української держави», – наголосив Петро Порошенко.
Глава держави окреслив стратегічні напрямки розвитку служби та її взаємодії з ключовими партнерами. Він також висловив впевненість, що новопризначеному керівнику вдасться значно підсилити ефективність роботи служби та взаємодії з іншими відомствами оборонного блоку.