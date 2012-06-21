Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники десятьох сільських фельдшерсько-акушерських пунктів Шполянської територіальної громади на Черкащині одержали власні службові велосипеди. На двохколісні зокрема сіли медпрацівники сіл Кримки, Скотареве, Товмач, Іскрене, Бурти, Мар’янівка, Надточаївка, Сердегівка, Терешки та Топильна. Техніку, яка допоможе швидше обслуговувати пацієнтів, придбали за рахунок доходів Шполянського центру первинної медико-санітарної допомоги, одержаних від Національної служби здоров’я України за угодами про медичне обслуговування населення.
Як зауважив голова ОТГ Сергій Кравченко, велотранспорт допоможе медичним працівникам бути мобільнішими та швидше добиратися на виклики. Громада й надалі дбатиме про доступність медичних послуг для жителів найвіддаленіших сіл. Місцева влада постійно працює над тим, аби медпрацівники первинної ланки охорони здоров’я мали належні умови праці, вдосконалювали свої знання, поліпшували якість обслуговування.