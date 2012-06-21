У місті Олешки, що на Херсонщині, вперше відбувся фестиваль сім’ї, спорту, музики, смачної їжі та гарного настрою «Олешшя green day». Він зібрав сотні городян і гостей, порадував позитивом і рекордним досягненням.
Дійство розпочалося на головній сцені на Набережній з виступів юних танцювальних і співочих талантів краю. Водночас на майданчику перед сценою готувалися до головної родзинки свята — виготовлення найбільшого бутерброда у вигляді тризуба. Сотні кулінарів викладали за макетом хліб із салом. Хліб випікали самі, сало маринували й засолювали за власними рецептами. У підсумку вийшов величезний бутерброд із чотирьох тисяч шматочків традиційної української страви загальною вагою 200 кілограмів.
Так в Олешках встановили рекорд України — найбільший бутерброд із салом у формі тризуба. Рекорд опублікують в Національному реєстрі рекордів України наступного року. А відповідні дипломи про досягнення вже видали Олешківській районній раді та Олешківській районній державній адміністрації.
За словами голови райдержадміністрації Олени Кравченко-Скалозуб, такі заходи привертають увагу до туристського потенціалу Олешківського району і Херсонщини загалом, що сприятиме збільшенню потоку гостей. А фестиваль, який стане традиційним, популяризуватиме здоровий спосіб життя і дозвілля, культивуватиме сімейні цінності й плекатиме підростаюче покоління.
До речі, під час проведення фестивалю на прилеглій території було заборонено продавати міцні алкогольні напої. А місць для розваг, пізнавального, цікавого й корисного відпочинку вистачило і дітям, і дорослим. На локаціях можна було позмагатися у стрільбі з рушниці та лука, настільному тенісі, спробувати сили у веслуванні, заняттях фітнесом та йогою. Дітям пропонували взяти участь у «Веселих стартах», конкурсі малюнка на асфальті, заняттях рукоділлям. Місцеві майстрині не лише пропонували на ярмарку власну продукцію, а й з раді стю ділилися досвідом з відвідувачами. Приміром, пані Ольга з «Марійчиної садиби» навчала виготовляти із засушеної трави і морських водоростей птахів-мотанок. Водночас пригощала гостей смачним узваром та домашньою випічкою.
Різноманітне смачне частування пропонували місцеві виробники. Торти, випічка, плов, шашлики, запашна полуниця — ніхто не залишився голодним. Зрештою всі змогли спробувати бутерброди із салом, які було зафіксовано як рекорд.
Перший фестиваль вдавcя, а Олешки запрошують гостей. Адже літо тільки починається і Херсонщина пропонує безліч цікавинок для туристів протягом усього сезону.