Парламентський круглий стіл «Стратегія розвитку промисловості України» став своєрідним полігоном, де народні депутати, представники Федерації роботодавців України, Американської торговельної палати в Україні, профільних асоціацій намагалися відшукати оптимальну модель розвитку галузі.
Для реалізації промислового потенціалу України Мінекономрозвитку розробило однойменний документ, основними напрямами якого стали чотири блоки: енергоефективність, просування технологій — індустрія 4.0, економічна децентралізація та smart-регулювання промисловості. Представляв стратегію перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Нині в Україні працюють 40 тисяч промислових підприємств, які виробляють 70% товарного експорту країни, створюючи 21% ВВП. Наша країна має багато конкурентних переваг. На це впливають кілька чинників: низькі логістичні витрати й досить розвинена інфраструктура, вигідне географічне розташування й вихід до Чорного моря, наявність виробничих майданчиків, високий мінерально-сировинний потенціал, угоди про вільну торгівлю з ЄС, державами ЄАВТ, Канадою, СНД, освічені працівники.
Мінекономрозвитку визначило три першочергових завдання в реалізації нової промислової політики. По-перше, модернізація та зростання промислового виробництва. Для цього уряд уже скасував понад 450 застарілих регуляторних актів. Мінекономрозвитку активно займається підвищенням інвестиційної привабливості України на законодавчому рівні й напрацьовує угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції з ЄС (угода АСАА).
По-друге, регіональний розвиток промисловості і смарт-спеціалізація, тобто підтримка кластерних ініціатив, розвиток регіональної інфраструктури, підтримка бізнес-проектів та інновацій, спрощення доступу до сировини.
По-третє, підвищення ресурсоефективності промисловості. Йдеться про стимулювання інновацій, спрощення доступу до інвестицій, запровадження практики управлінням відходами й створення засад циркулярної економіки.
«Україна не може й не повинна виробляти все, починаючи від каструль і закінчуючи космічними ракетами. Тому Мінекономрозвитку пропонує проводити політику смарт-спеціалізації регіонів. Ми вже реалізовуємо такий проект в автомобілебудівному секторі на прикладі того, як це було зроблено у Східному Берліні. Є конкретні напрями промисловості, де Україна може якнайкраще використовувати свій потенціал і бути конкурентною на світовому ринку», — зазначив Максим Нефьодов. І бачення промислової стратегії Мінекономрозвитку багато в чому перегукується з іншими програмними документами з розвитку промисловості.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»