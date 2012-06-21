Компанія «Wastetoenergycorp» зголосилася збудувати сміттєпереробний завод у краї за Карпатами. Представники цієї фірми обговорили перспективи виробництва з керівником краю Геннадієм Москалем під час зустрічі та отримали гарантії всебічної підтримки для втілення проекту.
Завод працюватиме за технологією «плазмова газифікація», яка вироблятиме з відходів синтетичний газ, енергію або високоякісні нафтопродукти без шкідливих викидів. Це одна із технологій, яка дає змогу рентабельно переробляти несортовані тверді побутові відходи на 98 відсотків.
За такою технологією нині в світі працює півтора десятка заводів. В Україні компанія планує збудувати пілотний завод у Тернопільській області, вартістю 90 мільйонів доларів. Фінансує проект відповідний американський фонд.