У столиці на Хрещатику відкрили меморіальну дошку Василю Макуху, який 5 листопада 1968 року облив себе бензином і підпалив на знак протесту проти введення радянських військ до Чехословаччини. Охоплений полум’ям, він біг людним Хрещатиком, вигукуючи «Хай живе вільна Україна!» та «Геть з окупованої Чехословаччини!» Цей протест відбувся тоді, коли радянська влада вважала, що національний опір українців остаточно зломлено. У 1965-1966-му відбулися масові арешти дисидентів і, здавалося, що Україна та її дух переможені, що тут назавжди запанував тоталітарний режим.
Племінниця Василя Макуха Ярослава Осьміловська під час відкриття меморіальної дошки згадала: «Я проводжала його в останню дорогу 3 листопада 1968 року. Пам’ятаю цей його заклопотаний тривожний стан, хоч зовні він нічим не показував, що це його остання дорога. Його самоспалення — це заперечення того, що нас [українців] немає, це крик душі, що ми були, є і завжди будемо». Реалізувати ідею вільної, гідної України, за яку віддав життя Василь Макух, закликав також його син Володимир і подякував за вияв пошани до свого батька.
За два місяці після самоспалення Василя Макуха чеський студент Ян Палах вчинив такий самий акт протесту проти окупації своєї країни на Вацлавській площі в Празі. Упродовж наступних трьох місяців його приклад наслідували ще понад два десятки осіб. Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки Радек Матула, присутній на відкритті дошки, сказав: «Як і Ян Палах, Василь Макух добре усвідомлював абсолютну цінність свободи для нашого життя. Він безперечно вірив, що запалений ним вогонь пробудить свідомість людей, що він не дозволить їм зректися думок про вільну людину у вільній країні».
У 1997 році до 80-річчя Василя Макуха пам’ятну таблицю на його честь також було встановлено у його рідному селі Карів Сокальського району Львівської області. Останні роки він жив у Дніпрі, тож голова Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих Орина Сокольська звертатиметься до влади міста з пропозицією про встановлення там йому пам’ятника. Автор меморіальної дошки Василю Макуху на Хрещатику скульптор Василь Білей. Рішення встановити її було ухвалено ще 2011-го, але реалізовано лише нині.