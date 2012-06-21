Пропускаючи сніданок, який медики вважають найважливішою для організму їжею дня, ви провокуєте виникнення атеросклерозу та накопичення бляшок в артеріях.
Про те, що сніданок корисний для здоров’я, людство знає віддавна. Адже харчування вранці пов'язане з меншим ризиком виникнення діабету та серцевих захворювань, а також покращує продуктивність праці та позбавляє зайвої ваги.
У людей, які не снідають, частіше розвивається атеросклероз, йдеться у дослідженні журналу Американського коледжу кардіологів. Атеросклероз – основний фактор ризику серцевого нападу та інсульту.
У дослідженні взяло участь 4052 людини. Невелика частина з них – 2,9% – пропустила сніданок, а 69,4% мали помірний сніданок з низьким рівнем калорій. Тільки 27,7% снідали правильно, що становить понад 20% щоденного споживання енергії.
Ті, хто ігнорував сніданком, мали найвищий індекс маси тіла, найоб’ємнішу талію, найвищий артеріальний тиск, найбільший рівень ліпідів у крові.
Вважається, що відмова від сніданку – це звичка, яка вказує, що людина веде нездоровий спосіб життя. Люди, які відмовляються від сніданку, більше схильні курити, вживати багато алкоголю і переїдати.
«Крім прямої асоціації з факторами ризику серцево-судинних захворювань, пропуск сніданку може слугувати маркером загальної нездорової дієти або способу життя, який пов'язаний з розвитком та прогресуванням атеросклерозу», – сказав Хосе Л. Пеньальво із Школи харчування Фрідмана.
«20 – 30% дорослих схильні пропускати сніданок», – йдеться у редакційному коментарі цього дослідження, Пракаши Девідванії з Каліфорнійського університету, Сан-Франциско.
Він наголосив: «Низький дієтичний вибір, як правило, виробляється порівняно рано в житті, і якщо він залишатиметься незмінним, то призведе до клінічного серцево-судинного захворювання пізніше. Згубний вплив браку сніданку можна побачити в дитинстві – це дитяче ожиріння. Такі діти, як правило, намагаються схуднути, але протягом дня вони їдять більше, вживаючи нездорову їжу. Відмова від сніданку може призвести до гормонального дисбалансу та змінити циркадний ритм – циклічне коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"