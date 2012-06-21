У польському місті Закопане (Zakopane) із снігових брил побудували гігантський парк атракціонів під назвою «Сніголандія» (Snowlandia). Сніговий лабіринт, який розташований на території парку, має площу 2500 квадратних метрів.
Вперше сніговий лабіринт на польському гірськолижному курорті встановили два роки тому.
Лабірин збудували не лише для розваг, а для того, щоб дорослі і діти могли спробувати свої здібності в орієнтуванні на місцевості. Величезний лабіринт з льоду і снігу має висоту два метри. Тож вибратися з нього без карти не просто.