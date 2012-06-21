Дев’ятирічна Олександра Басиста з Черкас стала абсолютним володарем гран-прі Всеукраїнської музичної олімпіади як юний композитор, а також отримала гран-прі в мистецтві фортепіанної гри обласного конкурсу «Піаніст-віртуоз».
У комплексних музичних змаганнях, які проводять за підтримки Міністерства культури, Національної спілки композиторів та під патронатом українського композитора Євгена Станковича, взяли участь 270 виконавців, 156 викладачів та 91 музичний заклад. Змагання проходили у три тури, і до завершального було допущено лише п’ять найсильніших, незалежно від віку. Серед них була й Олександра Басиста.
Під час конкурсного виконання авторського твору «Сніжинка» дівчинка вразила всіх членів журі, які одностайно виставили найвищі 10 балів в усіх турах конкурсу. За високі досягнення в музичному мистецтві Олександру вже другий рік поспіль нагороджують сертифікатом на отримання стипендії Черкаського міського голови.
Як розповіла вчителька Олександри у класі фортепіано в дитячій школі мистецтв Олена Талан, дівчинка надзвичайно обдарована, має неординарне мислення. Попри юний вік, вправна піаністка, неодноразовий переможець міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих конкурсів. Найпрестижніший — міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця. Дівчинка — авторка творів, з якими бере участь у конкурсах як композитор.