Інженери компанії Sana Health придумали компактний пристрій, здатний занурити у міцний сон за лічені хвилини, не вдаючись при цьому до снодійного. Про це повідомляє hi-news.ru.
«Ці окуляри здатні занурити людини в сон протягом 10 хвилин після того, як їх одягнули на себе. Весь секрет полягає в тому, що вони не тільки блокують навколишнє освітлення, але і створюють аудіовізуальну стимуляцію мозку, що запускає в ньому особливу реакцію, що приводить до стану глибокого розслаблення і, як результат, до сну. Крім усього іншого, Sana Sleep Mask моніторить стан вашої нервової системи і ретельно персоналізує аудіовізуальну стимуляцію, виходячи із зібраних про вас», —зазначається в публікації.
Керівник компанії Sana Health Річард Хэнбури почав роботу над технологією, здатною взяти верх над його власним важким безсонням. Вперше прототип окулярів був випробуваний на легендарному пілоті літака Solar Impulse Бертранді Піккарді. Під час свого кругосвітнього польоту Бертранду було дуже важко засинати, і незвичайні окуляри дозволяли йому зануритися в здоровий сон і гарно відпочити. Наразі окуляри Sana Sleep Mask тестуються на спортсменах, яким просто необхідний здоровий сон під час частих перельотів світом.
Компанія Sana Health нещодавно отримала від приватних інвесторів більш як 1,3 мільйона доларів, що дозволяють їй випустити пристрій на ринок. Тожякщо страждаєте від безсоння, готуйте 400 доларів і запасайтеся терпінням. Sana Sleep Mask з'явиться в магазинах вже зовсім скоро — у другому кварталі 2018 року.