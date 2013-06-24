Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці. Документ передбачає спільну роботу над розвитком державної політики щодо внутрішнього переміщення, повернення та реінтеграції, а також посилення координації між державними органами і партнерами.

«Відбудова України — це не лише про інфраструктуру. У центрі цього процесу мають бути люди, зокрема внутрішньо переміщені особи, ті, хто повертається, і громади, які їх приймають. Саме тому питання соціальної інтеграції, доступу до послуг і згуртованості громад мають бути невід’ємною частиною політики відновлення», — наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Нині міністерство завершує формування стратегії та плану дій з питань внутрішнього переміщення, які поєднують гуманітарне реагування, соціальний захист і відновлення. Одним з головних інструментів стане інтегрована цифрова модель підтримки ВПО, що дасть змогу формувати маршрут допомоги для людини, зменшити фрагментацію сервісів та забезпечити безперервність підтримки на всіх етапах.

Співпраця у межах меморандуму передбачатиме адаптацію та посилення системи надання соціальних послуг, розширення доступу до соціальної допомоги для найбільш вразливих груп населення, вдосконалення реєстру внутрішньо переміщених осіб і розвиток інтегрованих цифрових рішень, а також взаємодію у сфері соціальної житлової політики для забезпечення доступу до належного житла.

«Ми раді підтримати міністерство у посиленні координації та напрацюванні рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Що більше рішень ми знаходимо для ВПО, то більше можливостей з’являється і для людей, які повертаються», — зазначила представниця УВКБ ООН Бернадетт Кастель­Голлінгсворт, повідомляє Мінсоцполітики.