3 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову, що дає можливість посилити соціальну підтримку захисників та захисниць, їхніх родин. Йдеться про пілотний проект щодо організації соціального супроводу військових та їхніх сімей на базі підрозділів Збройних Сил. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ключова мета пілотного проекту – допомогти військовим у цивільних питаннях.

Наразі у військових частинах відсутні структурні підрозділи, які опікуються питаннями цивільного життя військовослужбовців, підтримкою їхніх родин. Водночас коли вся увага військових зосереджена на обороні мирного життя, їм самим, і їхнім родинам може знадобитись додаткова підтримка – від психологічної допомоги до вирішення побутових питань. Особливо, коли йдеться про родини, які переїхали з постраждалих громад, сімей з дітьми чи родичами з інвалідністю.

Завдяки соціальному супроводу військові та їхні родини зможуть отримувати консультації щодо психосоціальної підтримки, налагодження комунікації в сім’ї, допомогу і супровід військовослужбовця на етапах призову під час мобілізації.

“Соціальна підтримка військового має починатись вже з етапу мобілізації, початку служби. Головне – військовий та його родина не мають бути сам на сам у своїх проблемах та запитах. Послуга соціального супроводу у військових частинах дозволить підійти до вирішення цього завдання комплексно та сприятиме створенню цілісної системи соціальної підтримки”, – зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Затверджена Постанова дає можливість не лише запровадити нову послугу, а й змінити підходи до фінансування, збільшити кількість організацій, які професійно можуть підтримувати військових та їхні родини.

Так, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю зможе укладати договори про надання послуг соціального супроводу для військових підрозділів.

Соціальні послуги Фонд зможе безпосередньо закуповувати у надавачів таких послуг – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Це можуть бути також громадські і благодійні організації. Головне – надавач соціальних послуг має відповідати чітким критеріям. Зокрема, йдеться про наявність надавача в Реєстрі надавачів соціальних послуг, наявність необхідної кількості працівників, їх професійної кваліфікації та підготовки тощо. Укладати договори Фонд буде з тими надавачами, які відповідають критеріям.

Оплата за договором та відповідно до наданих послуг буде проводитись Фондом за кошти державного бюджету. Своєю чергою Міністерство оборони має визначити перелік військових частин, які можуть долучитись до проекту.

До кінця 2023 року до проекту мають долучитись до п’яти військових частин, у наступному році – до 35 військових підрозділів.