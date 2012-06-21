Пільговий проїзд для всіх категорій мешканців столиці, які сьогодні мають на це право, збережеться. На цьому під час брифінгу наголосив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Він підкреслив, що після запланованого підвищення (з 15 липня) вартості проїзду в міському пасажирському транспорті, у громадян, які користуються пільгами, право на пільговий проїзд залишиться.
«Пільговий проїзд, який був, залишиться пільговим, нічого не змінюється, і він буде забезпечуватися безоплатно», — розповів Геннадій Пліс.
Він зауважив, що скоріше назвав би зростання вартості проїзду в столичному транспорті не підняттям тарифів, а коригуванням.
«Адже встановлення економічно обґрунтованих тарифів на проїзд означало би його підвищення не на 1 гривню, а вдвічі. Однак міська влада, враховуючи фінансовий стан мешканців Києва, не може на це піти», — зауважив Геннадій Пліс.