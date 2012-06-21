В перший місяць нового року споживчі настрої українців погіршилися, про що свідчить індекс споживчих настроїв, який становив 53,7, що на 3,4 пунктів менше за показник попереднього місяця. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Gfk Ukraine, передає УНН.
Так, найсуттєвіших змін зазнали індекси доцільності великих покупок та індекс поточного становища.
У січні 2017 року індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 53,7, що на 3,4 пункти нижче, ніж у грудні 2016.
Індекс поточного становища (ІПС) зменшився на 5,4 пункти і сягнув позначки 48. Індекс економічних очікувань (ІЕО) зменшився на 2,1 пункти, склавши у січні 57,5.
У січні поліпшилися очікування українців щодо ситуації з безробіттям: індекс очікуваної динаміки безробіття встановився на позначці 141,8, що менше за показник грудня на 3,4 пункти. Індекс інфляційних очікувань становив 189,6, що на 3,3 п. вище, ніж у грудні. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань збільшився на 5,2 п. — до значення 163,7.
«Після сильного росту у грудні індекс споживчих настроїв зменшився у січні 2017 року. Проте його значення є вищим, ніж у січні минулого року», — коментують аналітики GfK Ukraine.
Зазначимо, що індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.
Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення й величину населеного пункту. Від квітня 2014 року з дослідження «Споживчі настрої» вилучена Автономна Республіка Крим. У Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. Польовий етап проводиться 1—15 числа кожного місяця.