Для того, щоб максимально наблизити соціальні послуги до жителів сільських громад, для соціальних працівників Кремінського територіального центру з надання соціальних послуг закупили 17 новеньких байків, на що з бюджету району було надано понад 49 тисяч гривень.
Тепер соціальні працівники, які обслуговують одиноких громадян похилого віку, зможуть легше дістатися до своїх підопічних.
«Одним із пріоритетних напрямів роботи територіального центру є максимальне наближення соціальних послуг жителям сільських громад, посилення адресної соціальної допомоги громадянам, які опинилися в складних обставинах. Сподіваюся, що нові двоколісні засоби пересування допоможуть у цьому», — сказала заступник голови районного управління соціального захисту Лариса Махур.
А ось соціальним працівникам Попаснянського району, щоб так само «озброїтися» велосипедами, довелося створювати громадську організацію «Соціальний простір» та подавати заявку на участь у проєкті Програми підтримки ініціатив громад у сфері інклюзії, яку реалізують Данська рада у справах біженців — Данська група з розмінування (DRC-DDG) за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на сході України. Так попаснянці отримали 21 велосипед.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»