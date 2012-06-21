Наступного року мінімальна зарплата зросте з 3200 до 3723 гривень, або на 16,3%. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме з 1 січня 2018 року 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні. Таке зростання соціальних стандартів передбачено в проекті закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік».
Законопроект передбачає також зростання прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень. Для дітей віком 6—18 років: з 1 січня 2018-го — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень. Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.
У проекті враховано інфляцію на рівні 7%, тож соцстандарти зростатимуть швидше за інфляцію, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект 15 вересня, як і передбачено бюджетним законодавством.