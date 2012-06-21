Під урожай 2017 року в Запорізькій області всі категорії господарств заклали озимих колоскових на площі 666,2 тисячі гектарів, з них під озимою пшеницею — 620,7 тисячі. До речі, за цим показником область посідає перше місце в Україні. Звісно ж, аграрії розраховують на гарну погоду та врожаї.
Самі запорізькі аграрії кажуть, що доброму врожаю озимих культур сприяє збереження землі за допомогою вітрозахисних лісосмуг. Річ у тому, що щороку над Запорізьким регіоном проносяться дуже потужні сухі східні вітри, внаслідок чого утворюються пилові бурі, які з’їдають найбільш родючий верхній шар грунту. Тому, наприклад, у ТОВ «АФ «Ольвія» пишаються тим, що агрофірма ставить собі на баланс безгоспні лісосмуги. Як зауважує директор ТОВ Анатолій Тиховод, щороку Україна втрачає 10—12 мільйонів тонн зерна через ерозію ∂рунту. Одна з причин — занедбаність полезахисних лісосмуг, які під час земельної реформи залишилися «сиротами». Нині фактично нема нормативно-правової бази, яка б регулювала їхню охорону та відновлення.
— Восени 2015 року працівники ТОВ разом із бджолярами села Чкалове знайшли в полі лісосмугу, засаджену софорою японською, — каже Анатолій Тиховод, — та назбирали насіння цієї породи дерева. Це лікарська рослина, яка є хорошим медоносом і головне — швидкозростаючою породою. Торік ми висадили її саджанці на площі два гектари. Ще на двох висадимо навесні.