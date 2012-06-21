Рух на Хрещатику сьогодні буде перекрито з 21 години до 2 години суботи у зв'язку з проведенням військового параду до Дня Незалежності. Про це повідомляє Укрінформ.
Зокрема, рух буде повністю обмежено на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі.
Як повідомлялося, попередня репетиція параду (без залучення техніки) відбулася 16 серпня, наступна запланована на 22 серпня.
У Києві на День Незалежності, 24 серпня, відбудеться військовий парад за участю понад 4,5 тис. українських військовослужбовців. У пішому марші братимуть участь близько 3100 осіб і ще півтисячі учасників військових оркестрів. Крім того, за планом, участь у марші візьмуть резервісти з АТО.
У параді буде задіяно близько 70 одиниць військової техніки. З них 25 одиниць нових зразків техніки, розробленої на українських заводах. Решта техніки — модернізована.
В урочистих заходах візьмуть участь військові підрозділи з близько 10 країн Північноатлантичного Альянсу та Грузії.