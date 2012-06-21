У вівторок, 18 липня, Кабінет Міністрів проведе урочисте засідання, присвячене 100-річчю уряду України. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
«18 липня під головуванням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться урочисте засідання Кабінету Міністрів України, присвячене 100-річчю уряду України», – йдеться в повідомленні.
Початок засідання об 11:00.
Як відомо, уряд УНР в 1920 році вирушив в еміграцію, історики називають його «урядом України у вигнанні». У період радянської влади на території України діяла Рада міністрів УРСР.
Також цьогоріч в Україні відзначили 100 років із початку Української революції 1917-1921 років і створення Української центральної Ради.
Наприкінці 2016-го Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників. Зокрема, передбачається спорудження Монумента Соборності та пам'ятника голові Директорії і головному отаману Української народної республіки Симону Петлюрі в Києві.